Измир, Турция, 8 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Гавань древнегреческого города обнаружил компьютерный инженер Денем Орхун, работающий в США, во время занятий дайвингом у побережья Эгейского моря в Турции. Об этом 8 февраля сообщило издание Hurriyet Daily News.

Искусство Древней Греции

Дайвер наткнулся на фрагменты колонн ещё полтора года назад, когда совершал погружения в районе Измира. Орхун сделал с помощью беспилотника несколько снимков обнаруженных им руин и передал их археологам, работавшим на раскопках в античном городе Пергам.

Спустя год исследователи установили, что дайвер случайно обнаружил руины порта древнегреческого города Атарней. Его расцвет пришёлся на IV век до нашей эры, в это время здесь находилась резиденция правителя Гермия, который был учеником Платона и дружил с Аристотелем.

В I веке до нашей эры город оказался заброшен по неизвестной причине. Археологи предполагают, что оставить свои дома жителей могла заставить эпидемия какой-то болезни.

В настоящее время, после открытия города заново, район обнаружения руин объявлен охраняемым объектом первой степени, а сам порт получил статус «археологического памятника».

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении руин доисторического подземного перехода в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.