* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, , 09:09 — REGNUM Члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили гражданина Ирана из рук похитителей в афганской провинции Нимроз. Об этом сообщило подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационное агентство «Бахтар».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нимрозе сообщили изданию, что месяц назад был похищен гражданин Ирана, проживающий в Мешхеде. По их словам, похитители перевезли его в провинцию Герат, а оттуда в провинцию Нимроз. Никаких дополнительных подробностей об этом гражданине не сообщается.

Информационное агентство «Бахтар» также опубликовало фотографии трёх человек с завязанными глазами, которые, по-видимому, имеют отношение к похитителям.

Похищение людей стало распространенным методом вымогательства в Афганистане.

7 февраля местные источники в уезде Андхой провинции Фарьяб сообщили «8 Собх», что труп торговца коврами по имени Хафизулла Омар было найдено в колодце через три месяца после похищения. По словам источников, похитители получили 50 тысяч долларов от семьи бизнесмена, но все равно убили его.

За последние годы были похищены десятки людей, в том числе дети из относительно обеспеченных семей.