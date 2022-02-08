Кабанский район, Бурятия, 8 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии вечером 7 февраля произошёл пожар в воскресной школе, расположенной на территории храма в селе Кабанск Кабанского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Пожарный

К моменту прибытия пожарных было задымление внутри здания. В течение пяти минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В результате огонь повредил мебель на площади 5 кв. метров, никто не пострадал.

«Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание электропроводки. Внутри помещения работал обогреватель», — добавили в агентстве.

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