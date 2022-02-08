Пермь, 8 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Перми прокуратура подала иск против Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Ведомство просило суд признать бездействие организации незаконным. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Government-nnov.ru Капремонт

Во время прокурорской проверки исполнения региональной программы капитального ремонта выяснилось, что стоимость запланированных к проведению в 2020—2023 годах ремонтных работ за счет средств Фонда капремонта существенно превышает уровень его финансовой обеспеченности.

«При допустимом законодательством дефиците средств Фонда в 30% фактический показатель только по 2020 году превысил 500%. Несмотря на данное обстоятельство фонд на протяжении более чем двух лет бездействовал, не принимая меры, направленные на восстановление своей платежеспособности. В частности, не разработал и не представил на рассмотрение в правительство региона план соответствующих мероприятий», — сказали в прокуратуре.

Когда дело начали рассматривать в суде, то фонд направил в правительство региона предложения по восстановлению финансовой устойчивости. В этой связи судебная инстанция удовлетворила требования прокурора частично. Бездействие регионального оператора признано незаконным. Госжилинспекция края проведет со своей стороны проверку регоператора.