Петропавловск-Камчатский, , 09:08 — REGNUM Учения по противовоздушной обороне (ПВО) провел на Камчатке отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ Mil.ru

Уточняется, что в маневах были задействованы малые противолодочные корабли «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107» и морские тральщики «Яков Баляев», «МТ-264» и «МТ-265».

"Экипажи кораблей отработали действия расчетов зенитных ракетных комплексов «Оса», артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отряд кораблей ТОФ провел отработку алгоритма совместных действий по ведению сосредоточенного огня из систем ПВО по воздушным целям, атакующим с различных курсов, высот и дистанций.

Кроме того, отмечается, что расчетами комплексов ПВО были применены ракетные и артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника, а также уделено особое внимание поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, для имитации которых использовались разведывательные и ударные беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предстрельбовую подготовку перед участие в крупных военных учениях с боевыми пусками зенитных управляемых ракет начали военнослужащие командных пунктов и боевых расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединений ПВО Центрального военного округа (ЦВО).