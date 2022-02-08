Брюссель, , 09:08 — REGNUM После прибытия из Пекина в Брюссель президент Польши Анджей Дуда встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом 8 февраля передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в рамках мероприятия президент Польши совместно с руководителями институтов ЕС подчеркнули важность европейского единства в условиях «риска эскалации российской агрессии на Украине».

»Я рад, что мы пришли к согласию. Нам необходимо это европейское единство — как в Европейском союзе, так и в НАТО. Прежде всего, мы должны действовать сообща и в согласии с каждым по отдельности. Те, кто создает международное напряжение, должны видеть это единство, поскольку только таким путем мы можем защитить мир», — заявил Дуда в ходе мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».