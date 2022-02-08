Астана, 8 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Все школы Казахстана смогут возобновить полноценное очное обучение для всех учеников с 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

«Был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн-формат обучения. В итоге с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Возвращать очное обучение в Казахстане начали с 24 января. Тогда к полноценны занятиям смогли вернуться школы, где обучается менее 600 учеников. В остальных школах было разрешено обучать очно не более, чем 50% учеников. Там было рекомендовано вернуть занятия для учеников с 1 по 4 класс, а для остальных — учитывать желание родителей.

Стоит отметить, что с 20 января в Казахстане постепенно снижаются темпы распространения коронавируса.