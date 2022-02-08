Париж, , 09:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «хладнокровие» президента Украины, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Gouvernement français

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

«Он один из тех, кто обладает большим самообладанием», — заявил глава французского государства о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее президент Франции посетил Москву для урегулирования ситуации вокруг Украины. Эммануэль Макрон встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин оценил идеи Макрона по урегулированию ситуации на Украине