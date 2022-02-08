Москва, , 09:03 — REGNUM Франция должна принудить украинские власти к безукоризненному исполнению Минских соглашений, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Считаю, что Франция должна принудить украинские власти к безукоризненному исполнению Минских соглашений», — отметил Швыткин в телеграм-канале.

Франция и Россия имеют точки соприкосновения, однако, взгляды у лидеров стран разные, рассуждает парламентарий.

«Странным является то, что Франция, пытаясь выступать в качестве страны, способствующей урегулировать противоречие между Россией и Украиной, сама является одним из поставщиков техники и оружия украинскому режиму», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся саммит президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Путин отметил неисполнение Киевом Минских соглашений и предупредил об угрозе войны, если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым силовым путем.

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