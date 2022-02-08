Самара, 8 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

Сообщается, что днем 8 февраля в западных районах области ожидается «сложное отложение 11−34 мм».

9 февраля в регионе может пройти снег, метель. Ночью температура воздуха в Самарской области может понизиться до — 14 °C, днем может потеплеть до — 1 °C.

10 февраля в регионе также ожидается снег и метель. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 9 °C, днем воздух может прогреться до — 1 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области мусоровозы не могут забрать отходы из-за отсутствия доступа к контейнерам в результате больших сугробов в населенных пунктах региона.