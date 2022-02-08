Якутск, 8 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Чурапче продолжают устранять последствия аварии, возникшей из-за обрушения части ветхого здания на теплотрассу. По уточнённым данным, ограничена подача тепла в 180 жилых домов, 11 из которых — многоквартирные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в оперативном штабе республики.

Gradkostroma.ru Ремонт теплотрассы

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Отопительную систему готовят к возобновлению теплоснабжения, спуская воздух. Вода из труб была слита во избежание замораживания.

«Филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» готовит к отправке в Чурапчу спецтехнику с материалами производственно-технического назначения», — также пояснили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на теплотрассу обрушилась стена ветхого здания, которое ранее было старой котельной села. Для жителей оставшихся без отопления домов открыты пункты временного пребывания. Прокуратура проводит проверку. Температура воздуха в Чурапче 8 февраля — 33 градуса.