Хабаровск, 8 февраля 2022, 09:02 — REGNUM На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской областях, а также в Бурятии начались ежегодные трёхдневные учебные сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Плановые сборы проходят с 8 по 10 февраля с военнослужащими запаса, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном резерве. Они проводятся для восстановления знаний, умений и навыков, «необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей».
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба министерства обороны Белоруссии разъясняет: все сборы с военнообязанными в Вооружённых Силах проводятся «в плановом порядке».
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