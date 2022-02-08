Хабаровск, 8 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской областях, а также в Бурятии начались ежегодные трёхдневные учебные сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

Плановые сборы проходят с 8 по 10 февраля с военнослужащими запаса, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном резерве. Они проводятся для восстановления знаний, умений и навыков, «необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей».

пресс-служба ВВО «Резервисты пройдут курс общевойсковой подготовки, выполнят стрельбы из стрелкового вооружения, изучат боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получат основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба министерства обороны Белоруссии разъясняет: все сборы с военнообязанными в Вооружённых Силах проводятся «в плановом порядке».