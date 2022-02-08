Пекин, 8 февраля 2022, 09:00 — REGNUM Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.
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Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине, показал результат 1 минута 19,94 секунды.
Второе место занял американский спортсмен Райан Кокран-Сигл. Замкнул тройку представитель Норвегии Александер Омодт Кильде.
Майер побеждал в скоростном спуске на Олимпиаде в Сочи (2014) и супергиганте на Играх в Пхёнчхане (2018).