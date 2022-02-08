Кузнецк, Пензенская область, 8 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Житель города Кузнецка Пензенской области признан виновным в совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении детей. Суд приговорил мужчину к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Жертвы насильников

В июле 2019 года житель города Кузнецка, используя беспомощное состояние трех малолетних дочерей своей родственницы, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера, а в отношении подруги одной из девочек, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, — развратные действия без применения насилия.

Летом 2020 года злоумышленник произвел действия сексуального характера в отношении одной из потерпевших, на тот момент не достигшей двенадцатилетнего возраста.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 36-летний житель Пензы обвиняется в совершении развратных действий в отношении двоих 15-летних подростков.

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