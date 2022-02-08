Москва, 8 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Москве в саду имени Баумана началась реставрация служебного флигеля, входящего в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной XVIII века, сообщается на портале мэра столицы.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Палаты Голицыных

Двухэтажный дом с полукруглым фасадом построен в стиле классицизм. В процессе реставрации специалисты восстановят конструкцию здания, оконные и дверные проемы, укрепят стены и вернут фасадам исторический облик.

Корпус имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Закончить реставрационные работы планируется до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади Ильинские Ворота в Москве завершилась реставрация памятника героям Плевны.

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