Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM На Среднем Урале в порче картины Анны Лепорской «Три фигуры» подозревают охранника. Страховая стоимость полотна составляет 75 млн рублей. Глаза картине мог пририсовать сотрудник ЧОПа. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на креативного продюсера проекта «Самозванцы» Анну Решеткину, которая находилась на встрече, посвященной инциденту.

Уголовное дело



По словам исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Александра Дроздова, именно охранник дорисовал глаза картине. Это был первый рабочий день мужчины на новом месте. Дроздов отметил, что охраннику около 60 лет. Его уже уволили.

Сотруднику ЧОПа не составляло труда испортить произведение искусства, поскольку только он отвечал за сохранность картин. Мужчина дорисовал глаза фирменной ручкой «Ельцин-Центра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел еще в 2021 году. Реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей. По факту порчи картины Анны Лепорской возбудили уголовное дело.

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