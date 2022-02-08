Иркутск, 8 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области известил о передаче в суд уголовного дела в отношении директора ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутск», где воспитанники подвергались насилию. Подробности сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении малолетнего противоправные действия, о чем стало известно директору центра. Пострадавшему ребенку, а также воспитаннику, совершившему указанные деяния, не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи, имея фактическую возможность в их реализации.

О случившемся директор учреждения не сообщила в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и правоохранительные органы, с целью избежать негативной оценки своей деятельности со стороны вышестоящего руководства, стремлении не создавать дополнительных трудностей и проблем в работе, снизить сложность и напряженность своей служебной деятельности, которые могут отразиться на престиже учреждения, а также ее премировании министерством.

Следователями СК установлено, что директор учреждения, действуя из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, приняла активные меры по сокрытию произошедших событий, убедив подчиненного ей сотрудника написать докладную с указанием искаженных и недостоверных сведений, которую решила использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки произошедшего.

Своим умышленными преступными действиями обвиняемая создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение подростка в учреждении. В результате в начале июня 2021 года от его действий пострадал еще один ребенок в возрасте 9 лет. Таким образом, обвиняемая оставила малолетних детей в обстановке, не отвечающей требованиям к содержанию, то есть в социально-опасном положении, чем существенно нарушила права и законные интересы детей.

В настоящее время следствием собрана полная доказательственная база. Наказанием по уголовному делу, предусмотренному п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») может стать лишение свободы на срок от трёх до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по факту поступившего заявления о том, что в государственном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска», 12-летний воспитанник данного учреждения насиловал младших детей (3−5 лет от роду), правоохранители инициировали в июле 2021 года.

Тем временем, в социальных сетях появились аудиозапись, из которой следует, что руководство знало о деяниях подростка, но не предпринимало ничего из-за опасений испортить репутацию — себе и спецучреждению.

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