Иерусалим, , 08:55 — REGNUM Новым юридическим советником правительства Израиля (соответствует должности генерального прокурора) назначили адвоката Гали Баарав-Миару, которая стала первой женщиной на указанном посту в стране. Об этом 7 февраля сообщило на своем сайте израильское правительство.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Она сменила Авихая Мандельблита, который ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока полномочий. Гали Баарав-Миару выбрали из трех претендентов. Ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Израиля Гидеон Саар.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Ливане впервые в истории страны и арабского мира на пост министра внутренних дел была назначена женщина — Райа Хассан, которая до этого возглавляла ливанский минфин.

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