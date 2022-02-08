Улуг-Хемский район, Тува, , 08:54 — REGNUM В Улуг-Хемском районе правоохранители изъяли крупную партию запрещённого вещества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в ходе обхода поднадзорных лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, 54-летний мужчина повёл себя подозрительно.

Нет наркотикам ElIndignado653

Поднадзорный, как отмечается, работает сторожем на частной пилораме в городе Шагонар. В ходе проверки на территории базы сотрудники полиции нашли 12 мешков с массой, похожей на наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских, в мешках было более 18 кг наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, по которой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый в ходе допроса сообщил, что наркотики планировал использовать для личного употребления.

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