Тондела, Португалия, , 08:54 — REGNUM «Бенфика» одержал победу над «Тонделой» в матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бенфика» Alface

В составе «Бенфики» голы забили нападающие Эвертон, Дарвин Нуньес и Гонсалу Рамуш. У «Тонделы» отличился защитник Эдуарду Куарежма.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 47 очков. «Тондела» идёт на 14-м месте с 20 очками.

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