Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам, в среднем прибавка составит около 1,4 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском отделении ПФР.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты с февраля. По данным отделения, страховая пенсия увеличилась в среднем на 1389,46 рублей в месяц (в сравнении с данными на 31 декабря 2021 года), её средний размер достиг 17 652,95 рублей.

«У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чувашии пенсии проиндексированы у 269,1 тыс. неработающих пенсионеров.

Напомним, что с 1 января страховые пенсии повысили на 5,9%, а с 1 февраля индексация доведена до 8,6%. Отмечалось, что в России выплаты увеличат на 1400 рублей и средний размер выплат составит 18 984 рубля. Индексация коснулась свыше 30 млн жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о повторной индексации социальных выплат с учётом «реальной инфляции».

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