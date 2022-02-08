Брюссель, , 08:53 — REGNUM Китай призывает Североатлантический альянс отказаться от менталитета холодной войны, расширение географии НАТО не способствует глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении официального представительства КНР в Евросоюзе.

Столтенберг. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В представительстве Китая подчеркнули, что альянс спустя 30 лет после окончания холодной войны продолжает расширение своей географии, а также занимается блоковой политикой и конфронтацией, что «не способствует глобальной безопасности и стабильности».

«Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран», — заявили в китайском представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что западным странам стоит задуматься о реальной угрозе размещения на территории Европы американского ядерного оружия вместо того, чтобы беспокоиться по поводу гипотетической возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

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