Уфа, , 08:55 — REGNUM 77 тысяч человек встали на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход за два года в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что этот налог был введен в Башкирии в качестве эксперимента 1 января 2020 года.

«Эксперимент можно признать удачным», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который отметил, что в 2021 году в консолидированный бюджет Башкирии поступило 168 млн рублей этого налога, что почти в десять раз больше, чем в 2020 году.

Всего его плательщики в Башкирии заработали за год 10,6 млрд рублей.

«То есть 77 тысяч человек легализовали свой бизнес, и свыше 10 млрд рублей выведено из тени», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Сообщается, что комитет госсобрания Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Отмечается, что этим законопроектом предлагается дать возможность гражданам становиться на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход через портал госуслуг.