Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Предстрельбовую подготовку перед участие в крупных военных учениях с боевыми пусками зенитных управляемых ракет начали военнослужащие командных пунктов и боевых расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединений ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ЦВО.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Специалисты войск противовоздушной обороны (ПВО — ред.) по результатам контрольных испытаний с отражением воздушных налетов особо сложных целей условного противника будут допущены к боевым пускам зенитных управляемых ракет ЗРС С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.

Также указывается, что военнослужащими будет пройдена усиленная теоретическая и практическая подготовка на базе Военной академии воздушно-космической обороны с использованием современных тренировочных комплексов.

Кроме того, отмечается, что в курс предстрельбовой аттестации входят занятия по тактической, технической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке, и противодействие высокоманевренным, сверхскоростным, баллистическим целям и мишеням, которые летят на предельно-малых высотах.

При этом уточняется, что предстрельбовая подготовка будет закончена в конце текущего месяца и в ней будут принимать участие свыше военнослужащих соединений противовоздушной обороны из числа офицеров управления, боевых расчетов и командных пунктов. В конце марта ими будут выполнены боевые пуски зенитных управляемых ракет на полигоне в Астраханской области.