Сеул, , 08:51 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 466 человек.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 6742.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 36 719 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 081 681.

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