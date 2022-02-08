Москва, 8 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. До двух градусов выше нуля ожидается в Москве 8 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Синоптики рассказали, что ситуацию в столичном регионе определит тёплый сектор циклона, сохранится пасмурная погода с незначительными осадками и гололёдными явлениями. При этом температурный фон окажется на пять градусов выше многолетней нормы.

В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки, воздух прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.