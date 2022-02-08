Салерно, Италия, 8 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Салернитаны» дубль оформил нападающий Симоне Верди. У «Специи» форварды Рею Манай и Даньеле Верде реализовали два пенальти.

На сегодняшний день «Салернитана» занимает 20-е место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков. «Специя» идёт на 15-м месте с 26 очками.