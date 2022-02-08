Кабул, 8 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убедили ряд бывших военных обучить силы движения ремонту военной техники, захваченной у предыдущего правительства Афганистана. Международный центр по борьбе с терроризмом заявляет, что радикалы не могут обеспечить сохранность оружия, оставшегося от бывшей армии, и существует большая вероятность, что оно может попасть в руки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ThePixelman Самолеты

Учитывая низкий уровень грамотности боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранение американского оружия является серьёзной проблемой для движения, и оно может поступить на нелегальные рынки торговли оружием внутри и за пределами Афганистана.

Центр прогнозирует в своём последнем отчёте, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут сотрудничать с китайскими и российскими подрядчиками для ремонта части боевой техники бывшей афганской армии.

Согласно отчёту, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть исправная авиатехника, в том числе 13 самолётов, 68 вертолётов и семь беспилотников. По словам авторов, есть опасения по поводу продажи этой техники для финансирования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ряд боевиков движения продали своё оружие, часть которого попала в руки пакистанских торговцев оружием.

В докладе указывается на неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировать своих боевиков, и добавляется, что, если ситуация будет продолжаться в таком же духе, объём контрабанды оружия из Афганистана в другие страны региона увеличится.

Центр выражает обеспокоенность возможным приобретением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этой техники, добавляя, что, если они получат технику, оставшуюся от иностранных сил, они смогут совершать террористические атаки против Запада.