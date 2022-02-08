Калуга, 8 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 февраля поздравил научное сообщество с праздником — днём российской науки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Калужские учёные вносят весомый вклад в формирование эффективной инновационной среды, которая является основой динамичного развития экономики, роста благосостояния людей. Каждый день происходят открытия, из которых складывается большой успех. Исследовательская работа требует серьёзной сосредоточенности, огромного трудолюбия и терпения. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, веры в свои силы и новых профессиональных достижений», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня российской науки в Обнинске губернатор Владислав Шапша вручил Почётные грамоты и Благодарности учёным Калужской области. Владислав Шапша поздравил учёных с профессиональным праздником и отметил, что область гордится результатами их научной деятельности.