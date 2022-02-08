Улан-Удэ, 8 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов со своей супругой завершили ревакцинацию от коронавируса, получив второй компонент прививки. 7 февраля также впервые привились их дети 12 и 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии «Спутник М»

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«Дети получают прививку впервые, они попадают под вакцинацию для подростков. Поскольку я призываю всех жителей республики пройти вакцинацию — сам прохожу, дети мои проходят», — отметил руководитель региона.

По его словам, прививка нужна, чтобы избежать тяжёлых последствий в случае заболевания COVID-19. Это в свою очередь позволит системе здравоохранения пройти пандемии без больших нагрузок.

Добавим, что Алексей Цыденов ревакцинировался второй раз. Первую прививку он поставил ещё в 2020 году, затем прошёл первую ревакцинацию в июле 2021 года.