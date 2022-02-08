Париж, 8 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву заявил, что не существует разумного решения без диалога. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Чтобы сохранить стабильность и мир и вновь задействовать механизмы доверия для нашей Европы, наш долг — работать вместе. Мы оба убеждены, что не существует разумного решения без диалога. Итак, продолжим»

По словам президента Франции, легко начать конфликт, но сложнее понять, как его закончить и построить прочный мир.

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"Для поддержания безопасности нашего континента необходимо, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого», — отметил Эммануэль Макрон.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1490835209339957248