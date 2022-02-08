Макрон в Москве: «Наш долг — работать вместе»
Париж, 8 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву заявил, что не существует разумного решения без диалога. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
«Чтобы сохранить стабильность и мир и вновь задействовать механизмы доверия для нашей Европы, наш долг — работать вместе. Мы оба убеждены, что не существует разумного решения без диалога. Итак, продолжим»
По словам президента Франции, легко начать конфликт, но сложнее понять, как его закончить и построить прочный мир.
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"Для поддержания безопасности нашего континента необходимо, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого», — отметил Эммануэль Макрон.
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1490835209339957248