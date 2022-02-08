Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Известных актёров, спортсменов и других звёзд в Казахстане могут начать привлекать к уголовной ответственности за участие в рекламе финансовых пирамид. Это предложение, как передаёт телеканал КТК, МВД направило в прокуратуру республики.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

«Эффективным средством, по нашему мнению, должна явиться криминализация состава преступления, связанного с рекламой, рекламной деятельностью финансовых пирамид, и установление за это уголовной ответственности», — сообщил журналистам глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

По данным ведомства, популярность финансовых пирамид в стране растёт: в 2021 году порядка 30 тыс. человек лишились в общей сложности 54 млрд тенге (около $125 млн). Многие говорят, что потеряли бдительность после того, как увидели рекламу от популярного блогера или другого медийиного лица.

Стоит отметить, в последнее время в Казахстане привлечены к ответственности организаторы двух таких пирамид. По этим делам 38 человек получили приговоры за мошенничество в особо крупных размерах, ещё 88 подозреваемых ждут результатов следствия.