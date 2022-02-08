Шарлык, Оренбургская область, 8 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В селе Шарлык Оренбургской области в ночь на 8 февраля кровля двухэтажного многоквартирного дома не выдержала нагрузки скопившегося снега и просела. В результате произошло разрушение двух и повреждение четырех оконных проемов квартиры. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Разрушения в доме из-за просевшей от тяжести снега кровли

Для оказания помощи на место ЧП прибыли спасатели. Всего от областной РСЧС на месте работают 14 человек и пять единиц техники. Произведено отключение газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии во всем доме.

Из здания эвакуированы 16 человек, в том числе четыре ребёнка. Все они разместились у родственников. На 8 февраля запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Шарлыкского района, где будет решаться вопрос об обследовании конструкции жилого дома и возможности дальнейшего проживания.