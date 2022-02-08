Лондон, , 08:45 — REGNUM Сеул и Лондон договорились начать в текущем году переговоры по пересмотру двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Флаги Южной Кореи и Великобритании Korean Culture and Information Service

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе первого заседания двустороннего комитета по проверке выполнения соглашения о свободной торговле, состоявшегося 7 февраля в Лондоне.

Известно, что на заседании южнокорейскую сторону представил министр торговли Ё Хан Гу, а британскую — министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.

В ходе встречи представители двух стран договорились создать консультативный орган на уровне директоров департаментов для обсуждения вопросов, касающихся пересмотра соглашения.

По итогам заседания стороны подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество в цепочках поставок ключевых материалов. Документ предусматривает регулярное проведение переговоров на высоком и рабочем уровнях для обмена информацией о цепочках поставок, содействия двусторонним инвестициям и торговле.

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