Вашингтон, 8 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Лишь 20% жителей США считают Украину американским союзником, еще 36% называют ее «дружественным, но не союзническим» государством. Это 8 февраля следует из данных опроса общественного мнения, который провела газета Politico совместно с компанией Morning Consult.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что исследование проводилось в период с 5 по 6 февраля и в нём принимало участие 2005 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет два процентных пункта.

Также 5% респондентов называли Украину враждебным государством и 15% — «недружественным, но не враждебным», при этом 23% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

При этом Россию 49% американцев назвали враждебным государством, 24% — отнесли нашу страну к числу «недружественных стран, но не врагов», 10% назвали РФ дружественной страной и 3% — союзником США. Еще 14% респондентов не смогли ответить на вопрос.