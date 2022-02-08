* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 08:43 — REGNUM Вынесен приговор четверым осужденным за создание ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в колонии на Ставрополье. Согласно решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону они отправятся в колонию строгого режима на сроки от 12,5 до 17 лет, сообщили 8 февраля в пресс-службе суда.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Как было установлено следствием и доказано судом, один из подсудимых — Ахмед Мусалаев, отбывающий наказание в колонии на Ставрополье, в мае 2020 года вступил в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), записав аудисообщение об этом и направив его члену этой террористической организации для передачи лидеру террористов. Позже он завербовал еще троих осужденных — Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова.

На территории исправительного учреждения они развернули активную деятельность: Мусалаев создал ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав её «Джамаат». Под его руководством двоим другим членам ячейки — Токаеву и Мажаеву было поручено подбирать возможных кандидатов для вступления в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а четвертому необходимо было собирать денежные средства для организации.

Суд назначил главарю 17 лет лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Токаеву и Магомедову и Мажаеву от 13,5 до 12,5 года колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме.