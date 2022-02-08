Пекин, , 08:43 — REGNUM Победу в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине одержал американский фигурист Натан Чен. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

Натан Чен LadyCiaoCiao

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Чен показал результат 113,97 балла, побив мировой рекорд. В первую тройку вошли представители Японии Юма Кагияма и Сёма Уно, заработавшие 108,12 и 105,90 балла соответственно.

Четвёртым стал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, пятым — грузинский фигурист Морис Квителашвили, шестым — американец Джейсон Браун.

Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который занял седьмое место с результатом 95,76 балла. Марк Кондратюк стал 15-м с 86,11 балла, Андрей Мозалёв с 77,05 балла стал 23-м.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский фигурист Чен побил мировой рекорд в короткой программе