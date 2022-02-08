Москва, , 08:41 — REGNUM Ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin.ru

«Ряд его идей, предложений, о которых пока ещё рано говорить, всё-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом.

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