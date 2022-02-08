Москва, 8 февраля 2022, 08:41 — REGNUM Ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом.
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