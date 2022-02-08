Москва, , 08:41 — REGNUM После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которые продолжались более пяти часов, французский лидер Эммануэль Макрон отправился не в отель, а прогуляться на Красную площадь.

Красная площадь с подсветкой Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Политика сопровождали посол Франции в Москве Пьер Леви, журналисты и военные. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Москву 7 февраля. Вечером того же дня у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча длилась пять часов. Завершающая её часть проходила за рабочим ужином. Главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности.

Ранее по теме: Путин назвал полезными и содержательными переговоры с Макроном

Владимир Путин назвал переговоры с французским коллегой содержательными и полезными. По мнению российского президента, встреча прошла в деловом ключе. Стороны также договорились провести телефонный разговор после визита Макрона в Киев 8 февраля и консультаций с руководством Украины.