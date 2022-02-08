Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Краевой суд Камчатки 8 февраля отменил оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко и бывшего начальника отдела капитального строительства и капитального ремонта госучреждения «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонида Минцева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре края.

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Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд признал Карпенко и Минцева невиновными в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Оправдательный приговор отменен. Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для нового рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, коммерческая организация должна была построить для Карпенко и Минцева сеть водоснабжения для их личных домов в посёлке Термальном. Также чиновники выкупили за счёт бюджетных средств под поликлинику здание, в котором был произведён ремонт. Стоимость здания была завышенной. Бюджету причинён ущерб в сумме более 20 млн рублей.