Лондон, 8 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на французских чиновников.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

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По словам источников издания, российская и французская стороны договорились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Кроме того, Москва и Париж могут согласовать вывод российских сил из Белоруссии в феврале после того, как завершатся масштабные совместные учения.

«Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — говорится в публикации.

Отмечено, что ни российский, ни французский лидеры не упомянули о том, что такие соглашения обсуждались, когда общались с прессой после переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам встречи с Макроном Путин заявил, некоторые предложения его французского коллеги могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине.

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