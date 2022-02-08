Владивосток, 8 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Более 300 жителей Приморья зарегистрировались для участия в программе «Учитель для России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В числе претендентов: океанолог, китаевед, географ, логист, биолог, морской инженер, юрист, бухгалтер, журналист — далеко не весь список профессий, которые представляют кандидаты в педагоги края.

«Учитель для России» — общественная программа, которая реализуется с 2015 года и призвана обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных населенных пунктах страны. Профессионалы из разных областей могут пройти бесплатное переобучение и прийти работать в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начался приём документов от желающих принять участие в программе «Земский учитель» — педагоги, которые согласятся переехать в глубинку и отработать там не менее пяти лет, получат 2 млн рублей.