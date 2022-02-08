Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё два нападения с ножом, в результате которых пострадавшие получили тяжкие травмы и скончались. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Нож Павел Расинский © ИА Красная Весна

Фигурантом одного из уголовных дел стал 23-летний мужчина. По данным правоохранителей, 31 октября 2021 года обвиняемый на улице в селе Октябрьское Павловского района несколько раз ударил ножом своего знакомого — были ранены грудь и бедро, от полученных ран потерпевший умер по дороге в больницу.

В управлении считают, что причиной преступления стали неприязненные отношения.

Обвиняемый арестован. Известно, что он является безработным, имеет судимость. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). Дело передано в суд.

Ещё одно уголовное дело по факту нападения с ножом заведено в Ульяновске. Под уголовное преследование попал 32-летний мужчина, которого обвинили в смерти 37-летней жительницы областного центра (ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»).

По версии следствия, ночью 4 февраля 2022 года подозреваемый в доме по улице Рябикова в Ульяновске ударил знакомую ножом в область бедра, от которого женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года ульяновские полицейские раскрыли разбойное нападение с ножом на водителя такси.

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