Самара, , 08:38 — REGNUM 17,5 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в текущем году в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Семья Ясмин Бани Одех © ИА REGNUM

Сообщается, что в настоящее время в регионе мерами социальной защиты охвачено более одного миллиона жителей. Всего предоставляется 124 меры. На эти цели в 2022 году намерены направить 31,4 млрд. рублей.

Отмечается, что на поддержку семьей с детьми в текущем году планируется направить 17,5 млрд рублей, будет охвачено 200 тысяч детей, проживающих в 100 тысячах семей области.

Сообщается, что в 2021 году 674 детей-сирот получили новое жилье. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил в текущем году не снижать планку по числу обеспеченных квартирами детей-сирот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут внедрить сертификаты для обеспечения жильем сирот.