Пекин, 8 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Против расширения НАТО выступило представительство КНР в Евросоюзе, отметив, что китайская сторона считает бесполезными усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения безопасности в мире. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В документе подчёркивается, что расширение НАТО не поможет обеспечить глобальную безопасность и стабильность. Подобные попытки военного альянса, по мнению китайской стороны, только способствуют формированию новых военных блоков и усугубляют противостояние в военной сфере.

Североатлантический альянс (НАТО) назван в документе «порождением холодной войны». В заявлении китайской стороны указывается, что НАТО следует направить больше усилий на укрепление межгосударственного доверия и на настоящую защиту мира и стабильности в Европейском регионе.

«Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», — сказано в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин предупредил об опасности вступления Украины в состав НАТО.