Вашингтон, , 08:34 — REGNUM К добросовестному продолжению переговоров с Москвой по российским предложения по гарантиям безопасности готовы США и Германия. Об этом 8 февраля заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Джо Байден © Gage Skidmore

«Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — сказал он.

Также американский лидер заявил, что считает дипломатию лучшим способом для разрешения ситуации вокруг Украины.

При этом Байден назвал «очень продуктивной» свою встречу с Шольцем и отметил, что страны запада могут быстро ввести антироссийские санкции в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижняя палата японского парламента выразила озабоченность в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.