Душанбе, 8 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 8 февраля начал рабочую поездку в Согдийскую область. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Ожидается, что глава государства примет участие в праздновании древнего праздника «Сада», откроет новые сады и виноградники, ряд административных, социальных, промышленных предприятий, культурно-развлекательных центров Согдийской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу по прилету в Согд, Рахмон ознакомился с недавно сданной в эксплуатацию фабрикой, которая производит более 40 видов гвоздей различных форм и размеров — всего 300 тонн гвоздей в месяц и 3600 тонн гвоздей в год.

«По данным министерства индустрии и новых технологий, потребность страны в этом продукте составляет 8000 тонн в год. Предприятие, введенное в эксплуатацию, может полностью обеспечить потребности Согдийской области», — говорится в сообщении.