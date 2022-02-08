Горно-Алтайск, 8 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай изменили формат проведения всероссийской гонки «Лыжня России-2022» из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Omskportal.ru «Лыжня России» в Омской области

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По словам министра здравоохранения республики Валерия Елыкомова, число детей среди носителей коронавируса растёт, хотя тяжёлых случаев заболевания не зафиксировано. В связи с этим в гонке разрешат участвовать только взрослым спортсменам.

«Старты состоятся без зрителей и будут разделены по времени. Детский забег «Лыжни России» пройдет после улучшения эпидситуации», — добавили в правительстве.