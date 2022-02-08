Пермь, , 08:32 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в частном пансионате для престарелых. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Суд Kentucky.com

По данным следствия, женщины организовала в нежилом административном здании центр временного пребывания пожилых людей «Добрые руки». В нем пожилым людям оказывали платные услуги по социальному обслуживанию без привлечения необходимых специалистов. Кроме того, центр осуществлял с грубым нарушением лицензионных требований меддеятельность.

В рамках уголовного дела проведено свыше 25 судебных экспертиз и исследований. Потерпевшими признаны 16 пожилых людей. Из центра они впоследствии были переведены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медпомощи.

В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба потерпевшим суд наложил арест на имущество, используемое директором для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму более 20 млн рублей.

Директор частного пансионата приговорена к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.